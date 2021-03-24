王毅與拉夫羅夫會晤之際　布林肯抵歐呼籲北約抗華

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-24 12:44

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間3月23日在布魯塞爾訪問了北大西洋公約組織（北約，NATO），與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會晤。

Good meeting with French Foreign Minister @JY_LeDrian, German Foreign Minister @HeikoMaas, and UK Foreign Secretary @DominicRaab today on Iran, Russia, China, and other pressing issues. The Transatlantic relationship is central to solving global challenges. pic.twitter.com/2UiH3YYVMh — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2021

美國要重振盟友關係

布林肯在記者會上向北約同盟表示，「我來到這裏，是為了表達美國（對北約）的堅定承諾，我們希望重振聯盟。」

布林肯強調說：「最首要（重振）的是我們與北約盟友的夥伴關係。」

布林肯補充說：「我們最承受不起的就是把這個同盟視為想當然、應得的夥伴關係。」

兩人當天晚些時候、在召開部長會議之前舉行會晤。布林肯在兩天的歐洲之行中將和北約成員國29位外長會面。

來自中國威脅與挑戰

布林肯還在記者會上提及中國帶來的威脅，強調必須確保關注中國給國際秩序帶來的挑戰；斯托爾滕貝格則呼應了布林肯，呼籲國際社會合作、應對中國崛起帶來的安全隱憂。

斯托爾滕貝格認為對俄羅斯破壞地區穩定的行為、恐怖主義、網絡攻擊、核擴散、破壞性的科學技術，以及中國的崛起，都是北約盟國們正在面對的全球性挑戰；以規則為基礎的國際秩序也正在受到中俄的威脅，需要全球共同採取舉措來捍衛秩序。

布林肯表示，美國堅決反對俄羅斯企圖破壞北約聯盟的行動，同樣地也必須確保北約關注中國對以規則為基礎的國際秩序所構成的挑戰，而這也是北約2030年願景的一部分。

值得一提的是，布林肯3月22日抵達歐洲當天，歐洲聯盟外長會議通過以新疆人權為由制裁中國、緬甸和俄羅斯。這是自1989年六四事件以來，歐盟32年來首次對北京實施這類制裁。