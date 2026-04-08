伊朗戰爭｜巴基斯坦總理籲特朗普寬限兩周　期間停火重開霍爾木茲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求伊朗達成協議的最後限期逼近，各界憂慮中東緊張局勢升級。巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）4月7日表示，他請求特朗普延長伊朗的最後期限兩周。美國CBS引述消息人士透露，謝里夫正在與伊朗談判停火事宜，美國副總統萬斯（JD Vance）擔任美方談判代表。



美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）向美媒Axios表示，特朗普已經收到巴基斯坦提出的最新建議，並將就此作出回應。與此同時，一名伊朗高層官員向路透社稱，伊朗方面正積極考慮巴基斯坦提出的「停火兩周」請求。



巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆‧穆尼爾（Asim Munir）和總理謝里夫（Shehbaz Sharif）在白宮向美國總統特朗普贈送礦物樣品。(Daniel Torok/White House)

謝里夫在社交平台發文稱，為使外交努力得以推進，他懇切請求特朗普將最後期限延長兩週。巴基斯坦也呼籲伊朗，重開霍爾木茲海峽兩星期，以示善意。

特朗普此前給伊朗下了最後通牒，要求在美東時間7日晚上8點前，結束對霍爾木茲海峽的封鎖，否則美國將摧毀伊朗境內的每一座橋樑和發電廠。

2026年4月4日，伊朗德黑蘭一間大學遇襲後的情況（WANA via REUTERS）

謝里夫敦促「所有交戰各方」在各地停火兩周，以便透過外交途徑徹底結束戰爭。他又補充稱，為和平解決戰爭而進行的外交努力「正在穩步、有力地取得進展，有可能在不久的將來取得實質成果」。

路透社7日引述消息人士稱，在伊朗攻擊沙特阿拉伯的工業設施後，美國和伊朗之間的談判面臨失敗風險。