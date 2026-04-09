伊朗議長斥談判基礎被破壞　萬斯：以為停火涵蓋黎巴嫩屬誤解

美伊雖同意暫時停火兩星期，但以色列4月8日對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）展開大規模打擊。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同日發聲明批評，在伊朗與美國的談判開始之前，伊方所提的10項停戰條款已有3項遭到違反，「可行的談判基礎」已被公然破壞。美國副總統萬斯（JD Vance）則稱，伊朗以為停火協議包括黎巴嫩，他認為是「一個合理的誤解」，但事實上美國未同意將黎巴嫩納入其中。



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卡利巴夫：10項停戰條款有3項被違反

卡利巴夫的聲明稱，伊朗對美國「根深蒂固」的不信任，源自美方屢次違反承諾。令人遺憾的是，這種情況再次重演。他指出，伊朗提出的10項停戰條款已有3項被違反。此前有消息稱，卡利巴夫將率領伊朗代表團，參加在巴基斯坦舉行的美伊談判。

新華社報道，按照卡利巴夫的說法，遭到違反的內容，一是在黎巴嫩實現停火。巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）先前宣布，伊朗、美國以及兩國的盟友已經同意，立即在包括黎巴嫩在內的所有地區停火。二是禁止侵犯伊朗領空，但伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當天在法爾斯省（Fars Province）拉爾市（Lar）上空攔截並擊落一架無人機。三是美國須接受伊朗鈾濃縮活動。

美國白宮新發言人萊維特（Karoline Leavitt）8日在記者會上稱，美方接受的是伊朗經過修改後的新方案，而非最初提出的10點建議。

萬斯：以色列已同意在黎巴嫩「保持克制」

正在匈牙利訪問的萬斯表示，伊朗方面認為，前一天達成的臨時停火協議涵蓋黎巴嫩，「我認為這源於一個合理的誤解，但事實並非如此」。他表示，美國的立場是，停火協議將重點放在伊朗及美國盟友，包括以色列和海灣阿拉伯國家。他又稱，任何停火協議都難免出現一些波折。

不過，路透社指此立場與巴基斯坦總理謝里夫的說法不符，作為關鍵斡旋方的謝里夫曾表示，停火協議將涵蓋黎巴嫩。萬斯表示，以色列已同意在黎巴嫩「保持克制」，因為以方希望談判取得成功，但他沒有提供具體細節。