普京宣布東正教復活節暫時停火　籲烏克蘭仿照做法

俄羅斯克里姆林宮4月9日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）宣布在東正教復活節期間，對烏克蘭暫時停火，希望烏克蘭方面也能這樣做。烏克蘭方面暫未回應。



2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

克里姆林宮的聲明表示，暫時停火從4月11日下午4時起生效，至4月12日午夜結束。但俄方停火的前提是，烏克蘭方面也仿照相同做法。根據在俄羅斯和烏克蘭都佔主導地位的東正教曆法，今年的復活節在4月12日。

聲明指出，俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）已指示總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），在此期間停止所有方向的軍事行動，但部隊須做好準備，消除敵方一切可能的挑釁及任何侵略行為。

本月3日，烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭已向美國提交關於復活節期間停火的提議，透過其轉達給俄羅斯。