伊朗戰爭｜多國籲停止襲擊黎巴嫩　譴責聯黎部隊人員遇襲暴力事件

加拿大、英國、澳洲、日本等十國4月14日譴責，上月底發生在黎巴嫩的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）人員遇襲身亡的事件，呼籲立即停止由以色列在黎巴嫩引發的新一輪軍事衝突。



以色列在伊朗戰事升溫後對黎巴嫩真主黨發動襲擊。聯黎部隊3名印尼維和人員3月底於黎巴嫩遇襲身亡，聯合國初步調查指其中一人死於以色列坦克炮彈，兩人死於簡易爆炸裝置，該裝置很可能由真主黨放置。

根據10國的共同聲明，「澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、印尼、日本、約旦、塞拉里昂（Sierra Leone）、瑞士及英國，對黎巴嫩愈發惡化的人道主義與流離失所的危機深感憂慮」，並歡迎美國、以色列和伊朗達成停火；他們還呼籲立即停止「在黎巴嫩上發生的敵對行動」。

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此外，澳洲亦聯合歐洲17國的外交部長聯合發表聲明，重申將黎巴嫩納入區域停火、尊重黎巴嫩的領土完整，並敦促有關各方達成永久的和平方案。

以色列與黎巴嫩政府代表，則開始在美國舉行直接會談，這是自1993年以來兩國政府首次舉行重要的高層會晤，歷時約兩小時結束，美國亦派代表參與。美國國務院發聲明形容會談富有成效，各方同意在商定的時間及地點啟動直接談判。