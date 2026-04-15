俄羅斯外長：普京今年上半年訪華　擬增加對中國能源供應

中國國家主席習近平4月15日（周三）在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。拉夫羅夫在記者會表示，俄羅斯準備向中國及其他受中東危機影響的國家增加能源供應，並透露俄總統普京（Vladimir Putin）將於2026年上半年訪華，訪問行程正商定中。



拉夫羅夫在記者會表示：「俄羅斯可以彌補中國所面臨的資源短缺；也能為其他有意在平等、互利基礎上與我們合作的國家，提供所需資源。」

2026年4月15日，中國國家主席習近平（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）在北京人民大會堂會面時握手。（Reuters）

習近平請拉夫羅夫轉達對總統普京的誠摯問候，並表示面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴。雙方要全力落實我和普京總統達成的重要共識，加強戰略溝通，密切外交協調，推動中俄全面戰略協作夥伴關係站得更高、走得更穩、行得更遠。

2026年4月15日，中國國家主席習近平（中）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左二）在北京人民大會堂舉行會晤。（Reuters）

拉夫羅夫還指，面對嚴峻複雜的國際形勢，俄方願同中方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，保持高層交往，加強務實合作，促進人文交流，維護國際公平正義，推動俄中關係取得更大發展，為世界和平穩定作出更大貢獻。