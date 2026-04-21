英女王伊麗莎白二世100歲冥壽　英王查理斯拍片緬懷摯母｜有片

4月21日是已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）冥壽一百週年，英王查理斯（King Charles）發表一段個人演說影片，抒發他對「摯愛母親」（darling Mama）的緬懷之情，並表示她將「永遠活在我們心中，我們會永遠為她祈禱」。



英王查理斯就英女王伊麗莎白二世100歲冥壽發表講話：

據路透社報道，英女王伊莉莎白二世是英國在位時間最長、壽命最長的君主，她出生於1926年4月21日，在位70年，於2022年9月去世，享年96歲。

英王查理斯在預錄的這段影片中警告說，他的母親會對當今世界現狀感到不滿。

英王查理斯表示：「我懷疑，我們現在所處的時代有很多方面都會令她深感憂慮。」惟他並未透露具體是國內還是國際問題。

英王查理斯在電視演講中表示，他的母親塑造了她周圍的世界，並感動了無數人的生活。

英王查理斯又指：「今天，在我們紀念我摯愛的母親誕辰一百週年之際，我和我的家人緬懷這位對我們所有人意義非凡的君主，並再次頌揚她留下的諸多美好回憶。」

英王查理斯坦承：「數百萬民眾將銘記她那些具有國家意義的時刻；還有許多人會銘記她短暫的個人邂逅、一個微笑、一句溫暖的話語，或者她生命最後幾個月與柏靈頓熊（Paddington Bear）分享橘子醬三明治時那令人難忘的眼神。」

伊莉莎白二世出生時並未被預期會成為女王，但她的伯父愛德華八世（Edward VIII）為了迎娶美國離婚女子辛普森（Wallis Simpson）而退位後，在她10歲時，她的父親喬治六世（King George VI）繼位。 1952年，年僅25歲的她登基成為女王。

為紀念她誕辰一百週年，英國王室本週將舉行一系列活動。20日，英王查理斯和王后卡米拉（Queen Camilla）參觀了一個專門展示英女王時尚風格的新展覽。

21日，英王查理斯和其他王室成員將前往大英博物館，觀看位於倫敦聖詹姆斯公園的伊麗莎白女王國家紀念碑的最終設計方案。該紀念碑將包括女王及其已故丈夫菲蠟親王（Prince Philip）的雕像。