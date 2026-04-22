熱氣球迫降加州民居後院　屋主開門驚見乘客們淡定比V手勢｜有片

一個載有13人的熱氣球於4月18日在美國加州城市蒂梅丘拉（Temecula）一戶民居後院迫降，幸無人受傷、無財產損壞。該熱氣球由Magical Adventure公司營運，為乘客提供蒂梅丘拉葡萄園上空的浪漫熱氣球之旅，這次因風力驟停、燃料不足雙重因素才導致熱氣球迫降。



美媒報道，屋主佩林（Hunter Perrin）表示，事發當日早上8點30分左右，他們在家中時，鄰居緊急敲門告知熱氣球降落在其自家後院。

「我打開玻璃門，發現我家後院竟然有個裝滿十三個人的吊籃！」佩林說道，並補充說：「飛行員技術太棒了。他把吊籃直接降落在我家後院，那處空無一物。吊籃沒有被任何東西勾住，也沒有人受傷。」

從影片可見，乘客們在熱氣球降落後，在吊籃內淡定向屋主比V手勢及招手。

乘客阿瓦洛斯（Brianna Avalos）表示，她與丈夫乘坐熱氣球慶祝結婚十周年，飛行中飛行員廣播稱風力不足且燃料剩餘不多，須緊急降落。飛行員原本計劃降落在街道，因時間倉促最終選擇民居後院。

乘客全部安全離開後，巨大的藍色熱氣球重新補充燃料升空，並降落在附近街道再作進一步處理，鄰居們紛紛聚集在街上圍觀這一離奇景象。