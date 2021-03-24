俄羅斯男子賄賂員工竊取Tesla公司機密　於美國定罪面臨5年監禁

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-24 18:00

根據美聯社報道，27歲的俄羅斯男子Egor Igorevich Kriuchkov終於在美國認罪，去年他從俄羅斯旅行到美國內華達州，多次與一名未公布名字的特斯拉（Tesla）內華達工廠員工私下碰面，Kriuchkov當時出價一百萬美元賄賂對方在特斯拉的工廠內安裝勒索軟體進行加密和竊取公司數據的動作，而勒索軟體通常是通過釣魚攻擊和軟體漏洞等方法滲透到企業內網，很少看到這種面對面、通過物理攻擊方式在公司裏頭直接植入勒索軟體，當時安全公司認為他的目的可能主要是竊取情報而不是勒索金錢，且美國檢方並未指控他與俄羅斯政府有所關聯。

只想獲取公司內部訊息情報

根據檢察官聲稱，Kriuchkov在去年七月時並不是單獨行動，他試圖賄賂這名員工，該軟體會對儲存在該設施網絡上的數據進行加密，只有使用一種特殊的軟體密鑰才能解鎖，該密鑰將在比特幣（Bitcoin）支付時能得到。

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網絡安全分析師佈雷特·卡洛（Brett Callow）告訴美聯社：「他們冒這樣的風險，很可能表明這只是在獲取訊息情報的行動，而不是要獲取什麼金錢利益。」他還補充說：「歹徒可能認為這值得一賭。」

而Kriuchkov現在面臨5年監禁和25萬美元的罰款，他自去年8月份被捕以來一直被拘留在美國，根據聯邦調查局的說法，他曾在被捕之前就試圖離開美國回到俄羅斯。

公司機密多次遭到竊取

不過特斯拉對內部員工販賣公司機密甚至一些公司存在的間諜活動並不陌生，去年，特斯拉就指控過一名前員工曾試圖使位於加州弗里蒙特的工廠停止運作，且在2019年時，還有一名特斯拉的員工也承認將該公司自動駕駛功能的重要源代碼上傳到他的iCloud，根據一份法庭文件，那名員工把那次的竊取商業機密帶到中國的一家新創電動汽車公司當中。

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