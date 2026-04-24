Meta擬裁約8000人＋凍結6000空缺職位　提升營運效率彌補投資開支

Meta在4月23日宣布計劃裁減10%員工，約8000名員工受影響，今次裁員將於5月20日啟動，原擬招聘的6000個空缺職位亦會凍結。根據Meta最新報告的數據，截至去年12月，集團員工總人數高達78,865人。



Meta在周四向員工發出備忘錄通知裁員決定，Meta人力資源副總裁Janelle Gale在文件中表示裁員是必要行為，旨在提升營運效益，並彌補集團對其他業務投入的資金。

Meta近年加入對人工智能（AI）產業的投資，還計劃今年在AI基礎設施上投入最高1,350億美元，旨在為其35億日用戶打造新的AI大語言模型。本月早些時候，Meta發布一年來首個名為Muse Spark的新AI模型，還計劃很快發布更多模型。此外，Meta還收購著名AI新創公司——Moltbook和Manus，持續加大與業內其他行家的競爭。

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

Meta自今年起就開始推動裁員行動，在1月裁減約1,000名Reality Labs員工，包括Quest 頭戴裝置、VR 內容與 Horizon Worlds等範疇。到今年3月再次裁減數百名員工，涉及facebook、Reality Labs、全球營運及銷售等部門。