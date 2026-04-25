貝森特：美國稀土產業發展迅速　或4年內徹底解決依賴中國問題

美國財長貝森特（Scott Bessent）4月24日接受美媒專訪，他展望下月的中美領導人峰會，談及對華關係等多個議題，稱美國在擺脫依賴中國稀土的問題上取得顯著進展，美國每隔9個月就能在稀土供應方面實現重大進步，很可能於4年內徹底解決問題。



《華爾街日報》報道，貝森特在訪問中主張美國對華關係應重新校準而不是脫鈎，因雙邊貿易仍然持續，美國公司仍然在華營運，強調美國在包括關鍵礦產在內的三大領域仍保持獨立自主，例如他形容美國在稀土產業上，「我們已經走得很遠了。」

2025年11月11日，美國財長貝森特（Scott Bessent）上月曾揚言，中國對稀土的控制不會超過2年，美國將終止其壟斷地位。英媒引述多位專家，他們皆認為建立新的稀土供應鏈曠日需時：一個典型的稀土礦產項目，從勘探到建設需要9年時間，最短都要6年3個月，最長更要18年。這都與要在2年內發展稀土產業的願景相去甚遠。（香港01）

他認為下月舉行的中美領導人峰會的主要目標是維護雙邊關係穩定，避免任何局勢升級，強調美國也施展數據控制、技術限制、學生簽證新規，來應對中國加緊稀土出口管制的舉動。儘管中國加緊稀土管制與去年美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布要求對華加徵巨額關稅脫不開關係。

2026年4月22日，美國華盛頓特區，圖為貝森特出席聽證會並發表講話。（Reuters）

此外，貝森特還在訪問中進一步透露今年對華外交目標，即舉行至少四次雙邊領導人峰會，以維持雙邊關係穩定，除了5月特朗普訪華外，還包括中國國家主席習近平9月訪美、11月的亞太經合組織（APEC）領導人峰會、以及十二月佛羅里達州召開的二十國集團（G20）領導人會議。