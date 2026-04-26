白宮晚宴槍擊案　特朗普發布CCTV畫面　公開疑犯被捕照片

美國白宮記者晚宴大廳4月25日發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急現場撤離，槍手其後被捕。特朗普在社交網站發布現場影片及疑犯被捕照片。



影片顯示在有人衝入後，現場特勤局人員的應對場面。一名男子快速穿過金屬探測器，衝過持槍的執法人員。

特朗普返回白宮後召開記者會，他表示，槍擊案疑犯已被特勤局制伏拘捕，並在他身上發現多件晚宴槍擊案嫌疑人在被特勤局製服前攜帶多件武器。他指，白宮記者協會晚宴將改期舉行，重申美國不會被這些事件破壞社會秩序。

特朗普在記者會上表示，他聽到槍聲響起時，最初以為只是有托盤掉落的聲音，並指聲音看似「相當遠」。但他身邊的梅拉尼婭卻「非常清楚」那是槍擊事件，「我想她立刻就知道發生了什麼，她告訴我，『那聲音很不好』。」

特朗普又指，尚不清楚槍手的動機，但他說：「他倒地時看起來很邪惡」。特朗普重申，他原本想繼續晚宴，並稱：「我拼了命想堅持留下來。」惟執法人員希望結束晚宴。

特朗普表示，他聽到槍聲響起時，最初以為只是有托盤掉落的聲音，並指聲音看似「相當遠」。但他身邊的梅拉尼婭卻「非常清楚」那是槍擊事件。（Reuters）

特朗普補充稱，事件中有一名特勤局人員中槍，但幸好穿着防彈背心未有大礙。他說：「他被近距離用強大的槍支射擊，幸好有防彈背心保護了他。」

特朗普呼籲加強安保措施，並表示「我們當前需要前所未有的安保等級」。他又以這次槍擊事件為例，說明白宮正在建造的宴會廳為何如此必要。