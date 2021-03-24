緬甸政變｜昂山素姬3月24日料再出庭應訊

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-24 15:34

緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）正遭軍方扣押，預料她3月24日出庭應訊。

路透社24日報道，昂山素姬當日會透過視像形式出庭。她本應在15日以視像形式出庭，但當時國內網絡中斷，令聆訊延後。

社運人士計劃在24日發起更多反政變示威，包括號召民眾留在家中及罷工，無聲抗議軍方的行為。

緬甸政變：圖為3月24日，緬甸一些在示威中被捕的人士從仰光的永盛監獄獲釋，他們乘坐巴士期間舉起3隻手指、造出抗議手勢。（AP）

示威最年輕死者僅7歲

路透社引述消息報道，軍警23日在曼德勒開槍，導致一名7歲女童中槍身亡，她成為反政變示威中最年輕的遇害者。

緬甸政變：圖為3月24日，緬甸一些在示威中被捕的人士獲釋，接載他們的巴士駛離仰光的永盛監獄，民眾在一旁向他們揮手。（AP）

數百囚犯獲釋

路透社24日引述目擊者及當地媒體指，數百名在示威中被捕的囚犯，當日從仰光的永盛監獄（Insein prison）獲釋。其中一名目擊者、法律諮詢小組成員說，所有獲釋者都是因示威被捕、於夜間被捕或在外出購物時被捕的人。

無人抗議興起

緬甸媒體果敢資訊網23日報道，實皆省（Sagaing）吉靈廟縣（Kale，暫譯）民眾在一些村莊中採用無人抗議方式表達訊求，以避免流血衝突。他們將緬甸文及英文抗議標語牌放在路上，標語內容包括支持聯邦議會代表委員會（CRPH）、向國際社會表達意見、以及支持成立聯邦軍。

報道引述緬甸媒體指， 一些警察拒絕向示威者開槍並逃到印度，他們已向印度尋求庇護。