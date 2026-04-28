印尼雅加達附近有火車相撞　至少4死38人傷｜有片

印尼首都雅加達相鄰的勿加泗市（Bekasi）4月27日有兩列火車相撞，造成至少4人死亡、38人受傷。



路透社報道，涉事列車營運商印尼鐵路公司（KAI）發言人Anne Purba表示，這宗意外於距雅加達約25公里處的Bekasi Timur火車站發生，涉及一列普通通勤列車與一列長途列車。

英國廣播公司（BBC）引述印尼官方媒體指，涉事普通通勤列車當時停在月台，被駛入同一軌道的長途列車從後方追尾撞擊。

Anne Purba表示，這宗意外已造成至少四人死亡，38傷者被送到附近醫院。長途列車上的240名乘客全部安全，惟暫不清楚普通列車上有多少乘客，也不清楚有多少路人受傷。

一名乘客憶述列車相撞時的情況，指當時有人發出歇斯底里的尖叫聲。其他目擊者則稱，他們看到大量受害者受傷；路透社稱，車廂內有生還者被困，救援人員一度使用角磨機切割車廂的金屬框架，以解救被困乘客。

Anne Purba指，她們尚未確定意外起因。雅加達警察局長Asep Edi Suheri則強調，他們正就意外展開調查。