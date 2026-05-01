白宮拒透露伊朗新方案細節　伊朗據報或在有條件下恢復談判

伊朗國營傳媒5月1日報道，伊朗方面已經向斡旋方巴基斯坦遞交有關與美國談判的新方案。央視新聞隨後報道則稱巴方官員已將新方案轉交給美國官員。美國白宮當日稍晚被問及協議細節時，以不便公開私下外交談判為由拒絕透露。美媒則引述伊朗消息人士指，伊朗或在有條件下恢復談判，並且伊方依舊極不信任美國。



綜合路透社、美媒報道，白宮發言人凱利（Anna Kelly）周五表示美伊談判仍在繼續，惟「不會透露私下外交對話的細節」，重申總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的伊朗決不能擁有核武的主張。

特朗普當日稍晚表示，自己對伊朗提出的新方案不滿意，「我們通過電話進行談判」，他還補充與伊朗的談判中有取得進展，但不確定是否能與對方達成協議。

此外，美媒引述伊朗消息人士指，如果美國解除對伊朗港口的封鎖，並且伊朗完全重開霍尔木兹海峡的條件下，德黑蘭可能會重新恢復談判。不過消息人士還強調，伊朗仍然對美國不信任，並且不明白為何美國在上一輪談判中，放棄在巴基斯坦舉行的會談。