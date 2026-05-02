美國防部宣布撤離5000名駐德美軍士兵

美國國防部5月1日宣布將減少5000名駐德美軍士兵，首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，撤軍行動預料會在未來半年至一年內完成，國防部全面審查在歐洲的兵力部署，並按照戰區需求和考慮實際情況後作出撤軍決定。



路透社引述一位匿名的國防官員表示，今次撤軍將使美國在歐洲的部隊規模回落到大約是2022年之前的水準。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道指，部份從歐洲撤離的美國部隊可能會先返回美國本土，然後再被派往海外，旨在配合國防部的戰略調整，即將重心轉向美國本土及印太地區。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前表示可能會考慮減少駐意大利及西班牙的美軍人數，他還在另一個不同的日期稱華府正考慮減少駐德美軍人數。

2026年4月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家媒體Truth Social上發文表示正考慮從德國撤回部分駐美軍人員。（Truth Social）

德國總理默茨（Friedrich Merz）早前公開批評美國對伊朗行動，還指美國正受到伊朗的「羞辱」。特朗普因此與默茨屢度隔空交火，還在社交平台發文直指對方「根本不知道自己在說什麼」。報道分析，此舉顯然是針對北約盟友，突顯特朗普與歐洲盟友在對待伊朗戰爭上的分歧日益擴大。

根據國防部數據，截至去年12月，美國有超過3.6萬名現役士兵被派駐到德國的各個美軍基地，此外還有近1,500名預備役人員和1.1萬名平民。