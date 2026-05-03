伊朗副外長：已向巴基斯坦提出與美國停戰方案

伊朗學生通訊社（Iranian Students' News Agency，ISNA）報道，伊朗外交部副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）5月2日指出，伊朗已向斡旋美伊和平的調解國巴基斯坦提出旨在永久結束戰爭的方案，還形容「球在美国一边」，而伊朗做好「两手准备」。



加里布阿巴迪周六在會見多位駐德黑蘭的外國大使，他稱已向巴基斯坦提出永久結束戰爭的方案，美國應在外交途徑還是繼續對抗中做出抉擇，他強調「伊朗為了確保其國家利益和安全，已準備好走兩條路」，也指出德黑蘭保持對美國的懷疑和不信任，對其外交誠意保持質疑。

圖為2026年4月21日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡正準備舉辦美國和伊朗第二輪談判。 （Reuters）

報道指，加里布阿巴迪在會見外國大使前，有同中國和俄羅斯大使舉行三方會晤。

伊朗在4月30日經由巴基斯坦轉交新的談判方案，不過美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聽取方案後，向外界表示自己對方案「不滿意」。