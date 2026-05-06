特朗普稱極有可能結束伊朗戰爭　訪華前或能與德黑蘭達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月6日接受美國公共廣播電視（PBS）電話訪問，他在通話中對美國與伊朗達成協議表示樂觀，認為伊朗戰事有非常高的機會結束，否則「我們就必須重新猛烈轟炸他們」，還指自己在下周訪華前，美國有可能與伊朗達成協議以結束戰爭。



特朗普在接受訪問前在社交平台發文促伊朗接受協議，否則就重啟轟炸，引發外界關注。他在電話訪問中表示美國快要與伊朗達成協議，「但我以前也有過這種感覺，所以還要看看會發生什麼」，他還回應外界流傳協議條款包括伊朗可能會將高濃度濃縮鈾輸出海外的說法，稱伊朗的高濃縮鈾「不是『可能』，而是會運往美國。」

2026年3月1日，Vantor衛星影像顯示了伊朗納坦茲（Natanz）核設施及其周邊基礎設施。（Vantor via Getty）

此外，特朗普還在訪問中指出，派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）和自己的女婿庫什納（Jared Kushner）參與談判「可能性不大」，強調伊朗承諾不營運地下核設施。