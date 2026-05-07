特朗普稱或在訪華前與伊朗達成協議　美媒：伊方7日回覆美方提議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月6日（周三）受訪時表示，他對與伊朗達成協議表示樂觀，該協議可能包括伊朗向美國出口其高濃縮鈾。特朗普指，在他下週訪問中國之前，有可能達成協議結束戰爭。據美媒報道，伊朗預計將於7日（周四）向調解人提交對美國提出的終戰提議的答覆。



在與美國公共廣播公司新聞頻道（PBS News）的電話訪問中，特朗普表示，他感覺美國即將達成協議，「但我以前也曾這麼覺得，所以我們拭目以待。」

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

特朗普提到，派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）和他的女婿庫什納（Jared Kushner）參加現階段談判「不太可能」，但不排除會派他們兩人出席最後一次會議，因為屆時美伊雙方需要安排一個簽約儀式。

當被問到伊朗戰爭是否有可能在他下週去中國之前結束，特朗普表示：「是的，有可能。」

特朗普計劃在5月14至15日前往中國進行訪問，並與國家主席習近平舉行會談。

特朗普又指：「我認為談判很有可能結束，如果沒結束，我們就得再次對他們進行猛烈轟炸。」

特朗普5日在Truth Social上發文稱，隨着兩國接近達成協議，護送商船通過霍爾木茲海峽的「自由計劃」（Project Freedom）將「暫停」。

2026年5月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳舉行的紀念軍人母親節活動上發表講話。（Reuters）

美媒7日（周四）引述一位地區消息人士報道，伊朗預計將於同日稍後時間，向調解人提交對美國提出的終戰方案的正式回覆。

一位消息人士稱，伊朗正在研究美國的提議，雙方都在朝着達成結束戰爭的協議邁進。