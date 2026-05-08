美軍打擊伊朗南部多個港口　伊朗攻擊3艘美軍驅逐艦

伊朗南部5月7日多次傳出爆炸聲，格什姆島（Qeshm Island）、阿巴斯港（Bandar Abbas）及米納卜市（Minab）均被攻擊。美國霍士新聞（Fox News）引述美國高級官員表示，美軍對格什姆島、阿巴斯港發動了軍事打擊，但他同時補充說，這並非戰事重新爆發或停火協議終止。伊朗最高聯合軍事指揮部指責，美國在一些區域國家的合作下對平民區發動空襲，違反停火協議，伊朗將作出強力回應。



另外，據伊朗塔斯尼姆通訊社援引消息人士報道，3艘美軍驅逐艦在霍爾木茲海峽附近遭到伊朗海軍攻擊。據報道，伊朗海軍使用導彈和無人機攻擊美軍驅逐艦，迫使其駛離霍爾木茲海峽。



伊朗：美國在一些地區國家配合下施襲

格什姆島（Qeshm Island）及阿巴斯港（Bandar Abbas）附近，於5月7日傳出多次爆炸聲。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）也稱，伊朗南部的哈米爾港（Bandar Khamir）、錫里克（Sirik）附近也發生了零星受襲和交火事件。

伊朗媒體報道，格什姆島的巴赫曼碼頭（Bahman Pier）受襲，爆炸聲或來自防空系統攔截數架小型無人機。至於阿巴斯港的爆炸，則與伊方針對兩架小型飛機的防禦活動有關。

伊朗最高聯合軍事指揮部發言人隨後發聲明稱，美國襲擊了兩艘進入霍爾木茲海峽的伊朗油輪及船隻。與此同時，美國在一些地區國家的配合下，他們對哈米爾港、錫里克港、格什姆島沿岸的平民區發動了空襲。

美媒引述官員：並非重燃戰事或停火結束

伊朗多個主要港口受襲前兩天，伊朗曾向阿聯酋富查伊拉（Fujairah）發射了15枚彈道導彈和巡航導彈。霍士新聞引述美方官員稱，這行動激起了海灣國家的憤怒，儘管戰美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）於5日仍稱，相關襲擊的程度仍屬低階，未構成違反停火協議。

至於這次對伊朗的新一輪打擊，該官員未述原因，但稱這並非重啟戰爭，也不意味停火結束。

據阿拉伯電視台此前報道，以色列官員表示，以方與這連串爆炸聲無關。目前，伊朗官方暫未對此作出回應。