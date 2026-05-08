英國地方選舉開票．最新｜前駐雅加達和曼谷經貿辦AO李湘原落敗

英國5月7日舉行地方選舉，點票工作開始進行。天空新聞（Sky News）8日報道，在已公布的結果中，執政工黨目前已失去87%的席位，其中有八成流向改革黨；在野保守黨則已失去65%席位，幾乎全數被改革黨奪走。而改革黨的得票率相比之下上升38%，綠黨得票率則上升7%。



1324： 根據Ealing Council的網站顯示，代表改革黨出戰的香港前高級公務員駐雅加達和曼谷經貿辦前處長李湘原（LEE Sheung-yuen）在倫敦Southall Broadway選區獲254票，不敵分別獲1079及1043票的執政工黨候選人。

港府前經貿辦處長李湘原。（李湘原Linkedln）

報道指，工黨已失去對塔姆賽德（Tameside）、譚禾夫（Tamworth）、埃克塞特（Exeter，又譯雅息特）、哈特爾浦（Hartlepool）和雷迪奇（Redditch）的控制權，而該黨在所有選區的平均支持率下降了25個百分點。

英國5月7日舉行地方選舉，施紀賢（Keir Starmer）與妻子在倫敦到一個票站投票後離開。（Reuters）

改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）在西敏市的改革黨總部接受採訪時表示，初步計票結果顯示他的政黨表現出色。

法拉奇稱，「我認為你們正在見證英國政治的歷史性變革。別再談甚麼左右之分了，它已經不復存在，已經結束了。正如你們所見，我們正在傳統的工黨票倉取得驚人的支持率」。

2026年5月7日，英國改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）參加地方選舉投票。（Reuters）

法拉奇還補充表示，改革黨目前的表現「遠超」他對今晚選情的預期。他亦稱，「明天你們會看到同樣的模式在南部地區重演，我們將以驚人優勢贏得雅息士郡（Essex，又譯艾塞克斯郡）和羅福郡（Norfolk，又譯諾福克郡）」。