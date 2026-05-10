漢坦病毒｜多國準備接載涉疫郵輪人員回國　世衛籲隔離監測42天

荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）在大西洋航行途中爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）感染群組，船隻預計將於當地時間5月10日抵達接收國西班牙加那利群島（Canary Islands），各國已安排專機接載涉事乘客及船員回國。相關政府已各自安排隔離措拖，世界衛生組織（WHO）則籲隔離監測42天。



路透社9日報道，比利時、法國、德國、愛爾蘭、荷蘭、英國、美國及歐盟已確定將派遣專機赴西班牙，準備撤離郵輪上的本國公民。

這張攝於2026年5月7日的照片中，可以看到西班牙格拉納迪利亞港。爆發漢坦病毒（Hantavirus）感染群組的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius），即將在數日內抵達當地。（Reuters）

西班牙公民將首先下船，其餘公民的撤離順序將由該國衛生部門決定，並且撤離專機準備起飛後才能下機。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稍早時稱，乘客在船隻靠岸後不會與本地居民接觸，並且會在密封的警方車輛中進行轉移。

世衛流行病學家科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，世衛已將郵輪全員列為「高風險接觸者」，並建議對所有乘客及船員實施42天主動追蹤與後續觀察。世衛在其網站上，則建議對「高風險接觸者」進行為期42天的主動監測及居家或集中隔離。

這張攝於2025年5月17日的照片中，可以看到荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（Hondius）停泊在荷蘭的港口。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）報道，英國衛生部門證實，郵輪上的22名英國人回國後，將先在英格蘭西北部的設施接受最長約72小時的初步評估和檢測。其後再由公共衞生專家評估，他們可否在家中或其他地方進行隔離。

《華盛頓郵報》報道，美國公共衛生官員9日透露，他們接走郵輪上17名美國人後，預計會將他們送到內布拉斯加州的一個隔離設施進行初步評估，然後再讓眾人回家自行隔離。