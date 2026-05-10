黑袍糾察隊再次意外預言成真？　網傳特朗普金色雕像巧合同步現身

美劇《黑袍糾察隊》（The Boys）第五季第六集出現反派角色祖國人的金色雕像橋段後數天，特朗普位於佛羅里達州高爾夫俱樂部的實體金像畫面便在網上流傳，引發熱議。這被指劇集意外「預言」美國總統特朗普金色雕像，對此，製作人克里普克（Eric Kripke）直接爆粗回應。



克里普克在Instagram分享一張圖片，上面寫道：「說真的，這他媽的什麼情況？」

他先前受訪時也曾表示，劇集對現實的諷刺愈來愈困難，「一個月前我們在討論行銷時，我還覺得祖國人宣稱自己是上帝這種情節太離譜，結果現實就是這樣，即要在這個世界上超越諷刺，實在是太難。」

克里普克坦言，劇組並非刻意預言，但隨事件接二連三巧合發生，團隊已感到無奈。

他透露，第五季第七集中祖國人還有一句「能想到最瘋狂的台詞」，而這句話也已經在現實中成真。

目前並無任何官方調查介入，但克里普克早前曾表示，由於第五季在2024年11月美國總統大選前已完成編劇，他對此「感到沮喪」。