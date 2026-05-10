伊朗回應美停戰方案　伊媒：聚焦結束所有戰線及30天內撤石油制裁

撰文：蕭通
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伊朗媒體5月10日報道，針對美國就結束對伊朗戰事的方案，伊朗已向調解方巴基斯坦提交回應。媒體指出，伊方拒絕接受美方的提案，提出新的反建議回應，重點在於結束所有戰線的戰爭，特別是黎巴嫩戰線，以及美國有必要作出戰爭賠償、終止對伊制裁，包括美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（OFAC）在30天內撤銷與伊朗石油銷售相關的制裁，並強調伊朗對霍爾木茲海峽的主權等。

2026年5月6日，黎巴嫩南部邊境遭以軍轟炸，濃煙升起。（Reuters）

伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述消息人士稱，伊朗已就美方的方案提交回應。巴基斯坦外交部消息人士10日向新華社記者證實，當天在收到伊朗回應後，巴方已將其轉交美方。

伊朗國營電視台（IRIB）、伊朗學生通訊社（ISNA）、伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）等媒體均報道，伊朗對美方所提結束戰爭方案的回應，現階段聚焦於結束戰爭，以及波斯灣和霍爾木茲海峽的海上安全問題。 此外，美國必須終止對伊制裁，並解除對伊朗資金和資產的凍結。

據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，伊朗的提案並要求，美國財政部屬下的外國資產控制辦公室（OFAC）在30天內撤銷與伊朗石油銷售相關的制裁，並結束對伊朗的海上封鎖。

2026年2月24日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在會議上發表講話。（Getty）

伊朗總統：談判不意味著投降　旨在爭取民族權利

路透社則引述美伊雙方的消息人士稱，最新的和平努力旨在達成一份臨時諒解備忘錄，以暫停戰爭並重啟霍爾木茲海峽的航運，同時雙方將討論一項更全面的協議，該協議必須解決諸如伊朗核計劃等棘手爭端。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）10日在社交媒體上表示，伊朗永遠不會向敵人屈服，強調對話或談判不意味著投降或退讓，其目標是爭取伊朗民族的權利，並堅定捍衛國家利益。

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