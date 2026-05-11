漢坦病毒｜涉疫郵輪乘客大規模撤離 1美國人現輕微症狀
撰文：韓學敏
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爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪洪迪厄斯號郵輪（MV Hondius）上來自世界各地的數十名乘客與船員在遊輪停靠西班牙特內里費島（Tenerife）後啟動大規模撤離行動。各國正安排專機接回本國公民，並實施嚴格隔離與健康監測。
根據《衛報》（The Guardians）5月10日報道，洪迪厄斯號上已有三名乘客因漢坦病毒死亡，另有八人染病。船上其餘146人雖無症狀，但為阻斷病毒傳播已被隔離於艙房內多日。
各國撤離與隔離措施迅速展開。英國接回的22名公民已抵達曼徹斯特，將在默西賽德郡的阿羅公園醫院（Arrowe Park hospital）開始隔離。法國總理確認，接回的五名公民中有一人出現症狀，所有人已被嚴格隔離。美國衛生與公眾服務部表示，在17名被撤回的美國公民中，一人出現輕微症狀，另一人PCR檢測對安第斯毒株（Andes virus）呈弱陽性。
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在特內里費島記者會上強調，此病毒不會導致另一場大流行，因漢坦病毒傳播速度遠不如新冠病毒，且及早治療效果良好。
然而，由於病毒潛伏期可長達八週，所有撤離者均需從可能暴露日起隔離42天。此次行動涉及多國公民，包括荷蘭、德國、比利時、希臘、加拿大、土耳其、愛爾蘭等。
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