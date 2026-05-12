漢坦病毒｜西班牙：洪迪厄斯號乘客撤離接近完成

西班牙衛生大臣加西亞（Mónica García）於5月11日表示，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）已基本完成撤離轉運，最後撤離20多人將於當日下午全部飛往荷蘭。



2026年5月11日，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），仍停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），船上有人員正戴著防護口罩。（Reuters）

加西亞在郵輪停靠的特內里費島（Tenerife）召開記者會稱，按計劃當日下午將有兩架飛機抵達西班牙，分別來自澳洲和荷蘭。但最終原定搭乘澳洲航班的乘客，也將隨荷蘭航班一同撤離。

加西亞表示，郵輪上94名乘客和船員已於10日在特內里費島格拉納迪利亞港（Granadilla）下船，搭乘不同航班返回各自來源地。隨著最後一批撤離人員下船，相關疏散行動將基本完成，船上屆時僅保留部份船員，負責將郵輪駛往荷蘭。郵輪駛離後，西班牙方面還將對港口相關區域開展消殺工作。

加西亞表示，此前船上有14名西班牙籍乘客和船員已於10日抵達馬德里，並將在當地接受隔離觀察至6月中旬。