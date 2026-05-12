漢坦病毒｜西班牙：郵輪乘客完成撤離　餘26船員隨行駛往鹿特丹

於當地5月11日傍晚，涉爆發漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius）已完成乘客撤離。此前由於天氣影響，原本離岸數百米下錨的洪迪厄斯號，於西班牙特內里費島（Tenerife）靠岸，以保障船上人員安全。隨著最後一批共28名乘客和船員下船，及被轉運搭乘機飛往荷蘭。郵輪隨後離港，並駛往荷蘭鹿特丹。



2026年5月11日，涉爆及漢坦病毒（Hantavirus）疫情的荷蘭郵輪「洪迪厄斯號」（MV Hondius），仍停靠於西班牙特內里費島（Tenerife）的格拉納迪利亞港（Granadilla），船上有人員正戴著防護口罩。（Reuters）

西班牙衛生大臣加西亞（Mónica García）表示，由於海上風浪較大，根據西班牙海事局建議，原本在港外錨泊的郵輪最終靠岸停泊，以保障乘客及工作人員安全。郵輪停靠約一小時，整個撤離過程「在很安全的情況下」完成。

加西亞表示，最後一批下船人員共28人，包括部份船員和乘客，他們將乘機前往荷蘭。當中包括原本計劃飛往澳洲的乘客，也將搭乘前往荷蘭的航班。而在郵輪前往鹿特丹港的航程，則剩餘26名船員隨行。

加西亞表示，在郵輪及撤離人員乘坐的飛機離開特內里費島後，西班牙有關部門將對相關人員活動區域進行全面消毒。

加西亞表示，此前船上有14名西班牙籍乘客和船員已於10日抵達馬德里，並將在當地接受隔離觀察至6月中旬。