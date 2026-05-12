英國內閣官員「第一滴血」辭職逼宮　施紀賢堅持留任首相

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）5月12日（周二）正就自己能否繼續留任首相一事徵詢同僚意見，但同時亦向外界表示自己不會離開。目前已有近80名議員公開呼籲他下台，內閣大臣則敦促施紀賢制定離任時間表，其中包括外相顧綺慧（Yvette Cooper）和內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）。英國住房及社區事務部初級部長法恩布勒（Miatta Fahnbulleh）周二亦辭去政府職務，要求施紀賢辭職。



綜合英媒報道，工黨上週在地方選舉中遭遇慘敗，導致施紀賢遭多名政府成員逼宮。外相顧綺慧和內政大臣馬曼婷曾告訴施紀賢，面對地方大選失利，他應該監督權力有序交接，並確定一個辭職時間。

2026年5月7日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與妻子在倫敦參加地方選舉投票後離開投票站。（Reuters）

首相首席秘書鍾德麟（Darren Jones）周二表示，施紀賢正在徵詢同僚的意見，但最終的決定權仍在他自己手中。鍾德麟說，「首相正在聽取同事的意見，也在與同事交流。我無法預知他可能做出的任何決定」。

施紀賢：需要整個內閣治理國家

《衛報》引述唐寧街10號首相府，施紀賢向內容官員表示，正如自己在11日所言，他會為選舉結果負責，同時亦有責任兌現改變的承諾。政府在過去48小時有不穩情況，對國家及民眾帶來實際的經濟代價，他指出工黨有挑戰領袖的程序，惟至今未有啟動。

施紀賢強調，國家期待大家繼續治理，因此這是他現在所做的事，亦須以整個內閣方式運作。

在工黨內部，要啟動黨魁選舉，挑戰者需要獲得20%工黨議員的書面支持。現時工黨擁有405名國會議員，這代表需要81名工黨議員提名挑戰者才能達到這項門檻。