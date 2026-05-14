伊朗戰爭｜內塔尼亞胡於戰事期間曾秘密到訪阿聯酋

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室5月13日證實，內塔尼亞胡在美以對伊朗發動大規模軍事行動期間，曾秘密到訪阿聯酋，並與阿聯酋總統紮耶德（Mohammed bin Zayed）舉行了會晤。



2026年5月12日，據《華爾街日報》報道，阿聯酋4月初向伊朗拉萬島（Lavan Island）上的一座煉油廠展開空襲。襲擊引發了一場大火，並導致該煉油廠的大部分產能癱瘓數月。圖為網上傳出煉油廠遭襲擊後引發大火。（X@Osint613）

新華社報道，內塔尼亞胡辦公室在聲明中說，此次訪問促成以色列和阿聯酋外交關係「歷史性突破」。以色列與阿聯酋於2020年宣布外交關係正常化，這也是內塔尼亞胡首次公開證實訪問阿聯酋。

路透社引述知情人士透露，內塔尼亞胡3月26日與扎耶德在靠近阿曼邊境的城市艾因（Al Ain）會面，歷時數小時。消息人士又稱，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea，又譯巴爾內亞）在伊朗戰事期間，曾至少兩次訪問阿聯酋，以協調軍事行動。

圖為2011年4月9日，以色列部署於南部城市阿什凱隆（Ashkelon）的「鐵穹」（Iron Dome）導彈防禦系統。（Ge​​tty Images）

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）12日證實，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」（Iron Dome）防空系統及相關操作人員。美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）也稱，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」，並在近期協助阿聯酋攔截伊朗導彈。