伊朗戰爭｜內塔尼亞胡於戰事期間曾秘密到訪阿聯酋
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室5月13日證實，內塔尼亞胡在美以對伊朗發動大規模軍事行動期間，曾秘密到訪阿聯酋，並與阿聯酋總統紮耶德（Mohammed bin Zayed）舉行了會晤。
新華社報道，內塔尼亞胡辦公室在聲明中說，此次訪問促成以色列和阿聯酋外交關係「歷史性突破」。以色列與阿聯酋於2020年宣布外交關係正常化，這也是內塔尼亞胡首次公開證實訪問阿聯酋。
路透社引述知情人士透露，內塔尼亞胡3月26日與扎耶德在靠近阿曼邊境的城市艾因（Al Ain）會面，歷時數小時。消息人士又稱，摩薩德局長巴尼亞（David Barnea，又譯巴爾內亞）在伊朗戰事期間，曾至少兩次訪問阿聯酋，以協調軍事行動。
美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）12日證實，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」（Iron Dome）防空系統及相關操作人員。美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）也稱，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」，並在近期協助阿聯酋攔截伊朗導彈。
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