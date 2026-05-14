FOX主持人：中國CCTV無處不在　採訪車違停兩分鐘即收「牛肉乾」

霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）5月13日（周三）在主持中國特別報道節目中稱，中國現在有數量很多的閉路電視，來觀察街道發生的事情。他還舉例自己團隊的親身經歷，稱採訪車在中國違規停車「兩分鐘」後就被CCTV發現，並收到一張40美元（約313港元）的罰單。



美國新聞網站「Mediaite」報道，拜爾在主持中稱，由於閉路電視無處不在，中國民眾會避免做出闖紅燈等行為，因為後果可能會立即顯現。他隨後分享自己團隊的親身經歷，稱他的司機在違停幾分鐘後就收到罰單。

拜爾稱，「光是今年，北京就新增1500個閉路電視。他們什麼都看得到。這裏根本沒有人敢亂穿馬路，因為他們會被立即罰款。我們的司機違規停車兩分鐘，就收到手機短訊，說他被罰款大約40美元，因為攝像頭拍到了」。

奧地利戰略政策研究所12月發布的報告估計，中國約有6億個閉路電視，並指出閉路電視系統如今已能整合AI技術，例如人臉識別及位置追蹤。