倫敦格倫費爾大樓72死大火案 57人與20家公司面臨刑事檢控
撰文：林嘉敏
出版：更新：
英國倫敦2017年的格倫費爾大樓（Grenfell Tower）住宅樓大火，共造成72人死亡，經公開調查確認，是政府、相關公司及消防部門失職所致。據英媒5月19日報道，倫敦警察廳表示，多達57人和20家公司將面臨刑事檢控，潛在罪行包括公司嚴重疏忽致人死亡、欺詐等。
報道指，警方計劃於今年9月底前向英國皇家檢察署（CPS）提交證據文件，最終起訴決定或需等到2027年6月，屆時距火災發生已過去10年，即使CPS決定提起訴訟，審判最早也要到2029年才開始。
倫敦警察廳針對該事故開展代號為「Operation Northleigh」、耗資1.5億英鎊（約15.72億港元）的調查，審查700個組織中15000人的行為，收集了1.65億份電子檔和14400份證人證詞，還耗資200萬英鎊（約2096萬港元）建造塔樓複製品備戰可能的庭審。
對此，代表部分遇難者家屬及倖存者的發言人表示這雖是「邁出重要一步」，但「已經耗時過長」，並一再呼籲當局不要再拖延；代表部分受害者律師則批評警方等待公開調查結束再推進刑事檢控，導致嚴重延誤。
目前，20個案件檔案中已有15個移交CPS，警方表示最終涉案人數和組織數量預計不會有大變化，強調會「一次過做好調查」，全力推動問責落地。
倫敦格蘭菲塔72死大火調查報告出爐 施紀賢代表政府向難屬致歉倫敦大火首階段調查報告 批評消防局犯錯 未有及時疏散住戶倫敦南部發生「無差別」槍擊案 4名傷者一人命危倫敦再現「零元購」 蒙面青年衝擊運動舖 女店員英勇阻止｜有片