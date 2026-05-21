美起訴古巴前領袖勞爾卡斯羅　指30年擊落人道組織飛機涉謀殺

古巴前領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castro）5月20日正式遭美國起訴，美國佛羅里達州南區聯邦地區法院一個大陪審團同意，起訴94歲的勞爾卡斯特羅謀殺罪，事涉1996年兩架民用救援航機遭擊落，造成4人死亡。外媒普遍認為，這次提控是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對古巴政權的施壓升級。



2026年5月20日，美國司法部宣布對古巴前領袖勞爾卡斯特羅（Raul Castro）提起刑事訴訟，美國代理司法部部長布蘭奇（Todd Blanche）發表講話。（Reuters）

這宗訴訟涉及1996年的空難，當時古巴戰機擊落人道組織Brothers to the Rescue兩架民用小飛機，導致4人罹難。勞爾卡斯特羅當時擔任古巴國防部長，被認為應對此命令負責。儘管古巴政府辯稱涉事飛機闖入領空，但美方始終主張，遭擊落飛機當時位處國際空域。

據指出，勞爾卡斯特羅本月稍早曾在古巴公開露面，目前尚無跡象顯示他已離開。美國司法部部長布蘭奇（Todd Blanche）被媒體問及，美方會採取什麼措施，將勞爾卡斯特羅帶到美國接受起訴，布蘭奇稱當局已簽發逮捕令，預計對方最終會出現在美國。

特朗普表示，勞爾卡斯特羅被起訴，意義重大。他同時排除古巴局勢將進一步升級的可能性，認為古巴正在分崩離析，政權已某程度失去掌控，因此沒有必要將局勢升級。