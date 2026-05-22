法航與空中巴士因09年空難被裁定企業過失殺人罪 各罰22.5萬歐元
撰文：張涵語
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法國巴黎一家上訴法院5月21日（周四）裁定，空中巴士與法國航空公司（Air France）在2009年的「法國航空447號班機空難」中犯有企業過失殺人罪，造成228名乘客和機組人員死亡。法院判處兩家公司各支付22.5萬歐元（約205萬港元）的罰款，而這是法國對企業過失殺人罪可處的最高刑罰。
《華爾街日報》報道，法院支持了檢方的指控，檢方認為飛機製造商和航空公司的疏忽「無疑導致」2009年法國航空447航班在大西洋上空墜毀。
法國航空與空中巴士則表示，他們將向法國最高法院提起上訴，並援引先前已宣告他們無罪的裁決。一家下級法院曾在2023年宣布這兩家法國公司無罪，兩家公司亦多次否認有罪指控。
2009年6月1日，一架從巴西里約熱內盧飛往法國巴黎的空中巴士A330-203客機，在巴西聖佩德羅和聖保羅群岩附近墜毀，機上216名乘客以及12名機組人員全數罹難，事故為法國航空成立以來最嚴重的空難。
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