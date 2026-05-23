美國國家情報總監加伯德辭職　稱將陪伴丈夫對抗「極罕見骨癌」

據霍士新聞（Fox News）5月22日（周五）報道，美國國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）將辭職，以陪伴丈夫對抗「一種極其罕見的骨癌」。據悉，加伯德周五在白宮橢圓形辦公室會見總統特朗普（Donald Trump）時告知對方這一消息，她預計於6月30日正式卸任國家情報總監一職，其副手盧卡斯（Aaron Lukas）屆時將接任。但路透社引述一位消息人士稱，是白宮方面逼使加伯德辭職。



霍士新聞報道指，加巴德在辭職信中表示，丈夫亞伯拉罕近期被診斷出患有一種極其罕見的骨癌。加巴德稱，「此時此刻，我必須離開公職，陪伴在他身邊，全力支持他戰勝病魔。」

2025年2月12日，特朗普在白宮簽署加伯德（Tulsi Gabbard）的國家情報總監任命文件。（Reuters）

加巴德亦在信中對特朗普表示，「我衷心感謝您對我的信任，以及給我在過去一年半以來領導國家情報總監辦公室的機會。但很遺憾，我必須提交辭呈，並將於2026年6月30日生效」。

加巴德在任期間已解密超過50萬頁政府紀錄，其中包括與「通俄門」調查、甘迺迪遇刺案等相關的紀錄。其領導的國家反恐中心則在2025年阻止1萬多名與毒品恐怖主義有關聯的人員入境，並將逾8.5萬名有類似關聯的人員列入恐怖分子監視名單。