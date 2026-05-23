越南富商張美蘭案　政府拍賣其兩隻愛馬仕包　成交價高達419萬

越南女富商張美蘭（Truong My Lan）犯下金融欺詐案，當局近日依法舉行資產拍賣會，依法拍賣張美蘭被沒收的兩個鱷魚皮愛馬仕（Hermès）柏金包（Birkin bag），總成交價突破53.5萬美元（約419萬港元）。



張美蘭曾請求保留兩個愛馬仕包，希望作為紀念品留給後代，但未獲准許。在拍賣會上，兩款名包僅耗時30分鐘便完成競價，其中，鑲有水鑽飾邊的25號白色柏金包拍出44萬余美元（約345萬港元），近乎起拍價的七倍，另一個30號款式則以9.5萬美元（約74萬港元）成交。

越南女首富案：張美蘭2024年4月11日在胡志明市法庭內的畫面（影片截圖）

張美蘭是越南知名涉案商業巨頭，曾秘密掌控西貢商業銀行（SCB），十餘年間通過空殼公司套取逾440億美元（約3448億港元）。她於2024年4月被判處死刑，之後因越南廢除相關罪名死刑，刑罰改為終身監禁，同時需償還270億美元巨額賠款。

本次拍賣的兩款名包，是警方查獲的1200件涉案資產之一。業內人士表示，愛馬仕鉑金包因品牌限購政策、稀缺性與收藏屬性，價格常年穩步上漲，屬於高端投資品類。