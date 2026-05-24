美退役中將受訪脖子詭異陰影引爆「面具陰謀論」　霍士新聞揭真相

美國《霍士新聞》（Fox News）近日因一段專訪畫面捲入「面具門」陰謀論風波，退休海軍中將哈沃德（Robert Harward）日前接受節目訪問時，脖子部位因燈光問題出現一道詭異陰影，引發網友瘋狂揣測他疑似戴着面具上節目，畫面在社交媒體平台上掀起討論。



《紐約郵報》報道，霍士新聞22日向媒體《Mediaite》回應，強調所謂的「面具接縫」其實只是燈光造成的錯覺。霍士新聞表示，哈沃德本週稍早是透過外部廠商操作的遠端行動攝影設備接受訪問，而移動轉播車內部的燈光條件不佳，與外套形成對比，才會在脖子位置形成不自然陰影。

觀眾發現哈沃德襯衫領口上方似乎出現一道明顯分界線。（X@RyanRozbiani）

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事件起因於哈沃德19日登上「America's Newsroom」節目談論伊朗局勢時，觀眾發現他襯衫領口上方似乎出現一道明顯分界線，畫面在網絡上迅速瘋傳，吸引數百萬次觀看。

陰謀論瘋傳！網友開賭是否為「替身」

部分陰謀論支持者更在社交平台X上聲稱，這是「深層政府計畫」甚至是「CIA面具」，還有人在預測平台Polymarket開設賭盤，猜測這名退役將領是否其實是「荷里活替身」。

不過哈沃德22日再度登上霍士新聞節目《The Story》談論伊朗戰爭時，先前脖子上的詭異陰影已完全消失。霍士新聞表示，這已證明只是單純的燈光與拍攝問題。

儘管如此，仍有不少網友拒絕接受官方說法，有網友在Facebook留言：

那絕對是面具。

也有人表示，「根本不是同一個人！」相關「面具陰謀論」仍持續在網絡上發酵。

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