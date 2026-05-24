剛果金伊波拉擴散　僅2成密切接觸者獲跟進　3紅十字會義工染疫亡

剛果民主共和國（剛果金）東部的伊波拉疫情持續惡化，當地截至22日累計91宗確診、867宗疑似確診病例，至少204人死亡。彭博社報道指，目前病毒傳播速度已超越官方追蹤能力，單日僅約兩成（21%）的密切接觸者獲跟進。紅十字會證實，3名義工3月底處理遺體時染疫身亡。



剛果民主共和國近期伊波拉疫情在東部迅速擴散，蔓延至至少三個省份，包括靠近盧旺達邊境、布卡武附近的南基伍省。醫護人員當日只能成功追蹤342名接觸者，約佔需監測總數的21％，顯示接觸者追蹤遠遠落後於疫情擴散速度。

剛果政府報告稱陽性率接近46%，表明許多感染可能仍未被發現。

2026年5月21日，剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）一處伊波拉治療中心遭縱火。（Reuters）

部分被懷疑感染的人逃離治療中心，加上地區局勢不穩、大量人口流動及民眾對官方不信任，使追蹤和隔離工作更困難。

在伊圖里省（Ituri）首府布尼亞（Bunia）及採礦鎮蒙布瓦盧（Mongbwalu），有家屬因不滿當局以感染風險為由拒交還遺體，與醫護爆發衝突。有人蓄意焚燒由無國界醫生等組織營運的治療帳篷，導致至少24名確診及疑似患者逃脫，引起社區恐慌。

世衛組織在周五發布的臨時建議中表示，各國應迅速擴大實驗室檢測、接觸者追蹤和社區聯結，同時協商「安全走廊」，以便救援人員能夠安全抵達受影響社區。