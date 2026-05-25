日本茨城等縣桔紅毒罌粟蔓延　汁液可致皮膚發炎　當局籲切勿觸摸

一種桔紅色外來有毒植物——「長實雛罌粟」（ナガミヒナゲシ）近期在日本茨城縣大肆蔓延。據日媒報道，這種植物繁殖力驚人，其莖葉滲出的汁液更會導致人體皮膚發炎。每年六月，花朵落下時則會散落大量種子，日本多地政府已發出警告，呼籲民眾切勿觸摸並盡速將其剷除。



據日本國立環境研究所資料顯示，長實雛罌粟可長至約20至60厘米高，於四至六月期間會開出類似罌粟的桔紅色花朵。該植物原來自地中海沿岸，約於1960年代傳入日本並擴散全國，目前在茨城縣筑波市、日立市、笠間市和境町等廣大地區均見其蹤影。

這款外來植物的莖和葉帶有毒性，折斷時流出的黃白色汁液若接觸皮膚，會引發紅疹發炎。境町教育委員會已特別呼籲學童在通學路段切勿觸摸。此外，該植物會釋放抑制其他植物生長的物質，恐令生菜等易受影響的農作物變得短小，威脅本土生態。

長實雛罌粟的繁殖力極強，單一果實平均含約1600粒種子，每株最多可釋放達15萬粒。種子直徑不足1毫米、重僅0.13毫克，極易隨風飄散或附着車胎傳播。

东京农业工业大学名誉教授藤井義晴強調，必須在開花時盡早將其剷除。他警告，若在果實成熟後才使用割草機，反而會令種子四散；即使是未成熟的果實，被摘下後仍能繼續光合作用並釋放種子。因此，民眾拔除該植物後絕不能隨處丟棄，必須將其放入垃圾袋中綁緊袋口，當作可燃垃圾妥善棄置。