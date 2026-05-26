老撾洪水淹沒岩洞7人被困　救援人員爭分奪秒展拯救行動｜有片

老撾中部賽宋本省（Xaysomboun）有7名民眾，自5月20日起被困在一個遭洪水淹沒的岩洞，救援人員截至周二仍正嘗試抽出洞內的積水，以進入岩洞更深處展開拯救行動。與此同時，2018年曾在睡美人洞參與營救泰國少年足球隊的泰國專家，也加入到這次的營救行動。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）報道，被困7人於上周三為了狩獵野生動物和淘金而進入賽宋本省的一個岩洞，但暴雨引發洪水以及山泥傾瀉，堵塞了洞口。

救援人員表示，他們周一起已設法清理洞穴前方的一些岩石，並得以勘察洞穴更深的部分，但由於水位持續上漲，他們須先將洞穴更深入處的水抽出，才能繼續前進。

據救援隊發布的影片顯示，救援人員在黑暗狹窄的通道中匍匐前進，部份通道幾乎完全被泥水淹沒。

儘管救援人員未發現被困人士，但泰國救援組織Metta Tham Rescue成員Kengkard Bongkawong認為他們愈來愈接近前者被困的位置，估計兩者之間距離不到20米。

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報道指，Kengkard Bongkawong曾參與睡美人洞拯救行動，當時12名泰國少年和他們的足球教練被困洞穴兩週後，最終成功脫險。