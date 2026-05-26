熱浪衝擊法國7死 巴黎至尼斯火車因無冷氣停運 數百人下車避暑
撰文：洪怡霖
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面對前所未有的熱浪天氣，法國能源部副部長Maud Bregeon周二（5月26日）表示，迄今已有7人因高溫死亡。與此同時，社交媒體流傳一段影片，顯示一列從巴黎開往尼斯的列車上出現由於車上無冷氣、數百人須中途下車避暑的情況。
Maud Bregeon周二稱，五人在湖泊、河流或海灘附近溺水身亡。而當地傳媒報道，周日，一名53歲跑步運動員在巴黎參加比賽時突發心臟病去世，而在里昂舉行的另一項體育賽事中，一名女子因中暑身亡。
當地傳媒報道，由於多名乘客因高溫出現呼吸困難，列車最終被迫在中途停下，數百名乘客下車，不少人站在鐵軌旁尋找陰涼處，同時飲用水和果汁。救援隊隨後趕到現場，協助滯留乘客。
報道指，因為這趟列車車廂沒有配備空調，高溫密閉環境下乘客幾近窒息，於是最終迫使列車停運。
有網民就影片表示不滿，稱：「這個國家愈來愈讓人感到丟臉，尤其是公共交通，（我們面臨的）故障愈來愈大，票價愈來愈高，車廂卻愈來愈髒！」
也有人評論反問道：「法國的交通系統退步最終會載入史冊……像法國這樣的國家，到了2026年，火車居然還沒有空調，這怎麼可能？？？？」
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