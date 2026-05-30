老撾7人赴岩洞淘金被困超過一周　泰救援人員救出首名男子｜有片

在老撾一處被洪水淹沒的洞穴中被困超過一周後，泰國救援人員終於救出首名被困男子。據英媒報道，7名男子當時正在老撾偏遠地區淘金，5月20日突發洪水後，被困在洞穴中。這名男子獲救後狀態虛弱，需要救援人員攙扶，並即場接受治療。



網上傳出首名男子獲救的畫面：

據《英國廣播公司》（BBC）報道，5月27日（周三），救援潛水員在距離洞口300米處發現五名倖存者，他們當時蜷縮在一起。另有兩名男子仍然下落不明。

29日（周五），一名潛水員在Facebook上發布一張照片，照片顯示一名男子被拖到安全地帶。泰國救援隊隨後補充說：「第一名遇難者已成功獲救。」

泰國救援隊表示：「我們會評估其他四人的情況，明天繼續搜尋另外兩人失蹤人士。」

27日拍到的畫面顯示，五名男子渾身泥濘，狼狽不堪，告訴救援人員他們胸口疼痛，飢腸轆轆。

此前，專家們曾計劃抽乾阻擋他們脫險的洪水。

計劃最初失敗後，救援人員討論了最後的辦法：教導受困男子學習水肺潛水，然後遊出水面。

目前尚未公布第一名男子是如何獲救的，但救援人員表示稍後將進行解釋。

這群受困人員的困境牽動着國際潛水界的心，29日又有更多救援力量抵達。

來自泰國、印尼、法國和澳洲的專業潛水員已抵達老撾，提供額外的專業技術支援。

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這次救援行動與2018年泰國青年足球隊被困洞穴18天的事件類似。