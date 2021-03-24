朝鮮罕見低調處理射導彈消息　美官員：朝不久將來或試射洲際導彈

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-24 17:20

朝鮮於3月20日至21日間發射兩枚近程巡航導彈，消息由美國媒體率先報道引發外界關注。繼朝鮮最高領導人金正恩胞妹金與正發表譴責美韓講話後，朝鮮再次展開「挑釁」舉動，美國北方司令部司令認為朝方會在不久的將來試飛改進後的洲際彈道導彈。

韓國《東亞日報》3月24日報道，在美國總統拜登（Joe Biden）上台後，朝鮮首次發射導彈。以往朝方發射導彈時，韓國聯合參謀本部會第一時間宣布相關消息，強調發射的挑釁性質。而朝方也會發布相關消息，並在報道中宣傳其技術的進步。但這次的消息由美國《華盛頓郵報》率先披露，因此引人關注。

有分析認為，韓美兩國似乎並未事先探測到朝方發射導彈。朝方此次發射的導彈很可能不是彈道導彈，而是巡航導彈。巡航導彈可以低空飛行並通過美國的紅外線傳感器而不被發現。

自2018年美國前總統特朗普（Donald Trump）與金正恩達成協議以來，朝方並未進行過任何遠程導彈試驗。雖然朝鮮此後恢復了短程彈道導彈試驗，但特朗普政府多次回應稱，朝方並未違反協議。

在此期間，朝鮮聲稱其在洲際彈道導彈（ICBM）技術上取得了進展，並在2020年10月10日朝鮮慶祝勞動黨成立75周年閲兵式上展示了一種新型洲際彈道導彈。

美國北方司令部司令範亨克（Glen VanHerck）3月16日曾表示，「金正恩政權取得了令人震驚的成功，以證明其有能力用核武器及洲際彈道導彈威脅美國本土」。他還認為，朝鮮將在不久的將來開始試飛改進後的洲際彈道導彈。