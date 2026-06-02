俄軍大規模發射73枚導彈656架無人機空襲烏克蘭　11死逾百傷

俄羅斯軍隊6月2日對烏克蘭多個城市發動大規模空中打擊，襲擊造成至少11人死亡、逾百人受傷。



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此次襲擊目標包括首都基輔、第聶伯羅、哈爾科夫及扎波羅熱。其中，第聶伯羅有至少6人喪生，基輔則有4人死亡。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko） 表示，恐有民眾受困於遭毀建築物瓦礫下，救援人員正全力搜救。基輔軍事指揮官員特卡琴科（Tymur Tkachenko） 指出，敵方在攻擊中使用了彈道導彈。

2026年5月30日，在烏克蘭某處（具體地點不詳）舉行的國防技術演示活動中，一架透過光纖電纜控制的無人機在演示過程中被自身電纜纏住。（Reuters）

烏方稱俄羅斯共發射656架無人機及73枚導彈，其中包括8枚3M22「鋯石」、33枚「伊斯坎德爾-M」、27枚Kh-101、5枚「口徑」、656 架 Shahed、Gerbera、Italmas 型攻擊無人機，「Banderol」巡飛彈和「Parody」型誘餌無人機。

烏克蘭空軍表示，成功攔截其中602架無人機與40枚導彈，但仍有38處目標遭到30枚彈道飛彈、3枚巡航飛彈和33架攻擊型無人機的攻擊，另有15處目標墜落有被擊落的無人機殘骸。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky） 曾於襲擊前一日警告可能遭遇大規模打擊。此次空襲規模為近月來最大，基輔上空曾出現大量濃煙。

目前，空襲已暫時平息，烏克蘭方面正評估具體損傷並加強戒備。此輪攻擊進一步加劇當地人道危機，國際社會對衝突持續升級表示嚴重關切。