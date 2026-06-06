特朗普民望低迷　學者：共和黨人面對中期選舉壓力開始與其唱反調

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向來習慣於讓共和黨議員對他言聽計從，但隨着共和黨人對中期選舉的選情日益感到憂慮，特朗普的強硬執政風格正開始面對黨內反彈。



法媒分析指出，從6月3日（周三）眾議院通過決議迫使總統結束對伊朗戰爭，到對他的18億美元（約141億港元）反武器化基金，以及對耗資巨大的白宮宴會廳項目提出異議，這一系列事件突顯特朗普正面臨越來越多的阻力。

2025年9月19日，美國華盛頓特區國會山，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免政府出現部份停擺。圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

特朗普在第二任期執政500天之際的支持率已跌至歷史新低，共和黨人越來越害怕，可能在11月中期選舉失去對國會的控制權。特朗普是美國史上唯一被彈劾兩次的總統，他本人也警告，如果讓民主黨奪回國會控制權，他可能會面臨第三次彈劾。

維珍尼亞大學政治學者薩巴托（Larry Sabato）表示：「共和黨人正在查看自己的民調，發現特朗普正在拖累他們的連任機會」。

美國眾議院6月3日（周三）通過一項決議，要迫使特朗普結束對伊朗的戰爭。這對特朗普來說不只是一次最嚴厲的打擊，也反映出美國國內日益不滿特朗普處理伊朗問題的方式。

這是2月28日美國和以色列攻打伊朗以來，眾議院第四次就限制總統戰爭權力的決議進行表決，也是眾議院首次通過相關決議。值得注意的是，有四名共和黨眾議員與民主黨人一起投下贊成票。

特朗普隔天在社交媒體上猛烈抨擊這一舉動，稱這次表決毫無意義，是「不愛國」之舉。他也痛斥四名倒戈的共和黨議員，指責他們是譁眾取寵之徒。

分析認為，伊朗戰爭帶來的經濟衝擊，加劇了共和黨人近期的不安情緒，他們不願在選民擔憂生活費上漲的時候，捍衛特朗普的政策優先事項。

2026年6月4日，美國華盛頓特區國會山，圖為參議院多數黨領袖共和黨人圖恩（John Thune）。（Reuters）

《今日美國》專欄作家胡普克（Rex Huppke）說，共和黨人「開始顯露出些許骨氣」。

不過，雖然共和黨內有不滿的聲音、裂痕開始顯現，但特朗普對大多數共和黨人的控制依然明顯。比如特朗普支持的「讓美國再次偉大」（MAGA）候選人，在數場初選中擊敗了曾違抗他的共和黨現任議員，展示了特朗普在黨內的影響力有多大。

但薩巴托認為，這種情況最終可能對特朗普不利。薩巴托指特朗普迫使幾名參議員和眾議員引退，並且公開羞辱他們，這等於樹敵。此外，共和、民主兩黨在國會參眾兩院的席位都非常接近，幾名共和黨議員的倒戈，就可能產生決定性的影響。

前田納西州共和黨參議員議員亞歷山大（Lamar Alexander）說，特朗普需要聽取黨外人士的建議，而不是只聽取那些為他工作、他可以隨時解僱的下屬們的意見。

2026年6月4日，美國華盛頓，能源部長賴特（Chris Wright，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室向記者發表有關特朗普（Donald Trump）政府支持煤炭能源生產政策的講話。（Reuters）

他認為，趕走那些支持他的參議員，並不能讓特朗普留下一個在他卸任時會引以為傲的政績。

本文獲《聯合早報》授權轉載

