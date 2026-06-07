伊朗隊啟程赴墨西哥出席世界盃　伊媒：15名職員未獲發美國簽證

2026世界盃將於本港時間6月12日凌晨展開揭幕戰。據伊朗媒體報道，雖然伊朗隊球員已獲發美國簽證，代表團內有15名行政管理人員尚未獲得美國簽證。不過，所有已獲得墨西哥簽證的代表團成員都已按計劃啟程前往墨西哥駐地。



據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報道，伊朗代表團已於當地時間6日（周六）下午離開土耳其，預計在經過大約20小時的旅程後抵達墨西哥邊境城市提華納（Tijuana）。

2026年6月6日，土耳其安塔利亞，伊朗隊球員離開酒店，啟程前往墨西哥出席世界盃。圖為伊朗球員在離開酒店時親吻可蘭經。（Reuters）

報道引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報道指，伊朗代表團目前仍有15名職員未獲得入境美國的簽證。

伊朗國家電視台表示，為剩餘人員辦理簽證的工作仍在繼續，伊朗足協和國際足協（FIFA）正在共同跟進。預計墨西哥政府也將繼續提供協助。

報道又指，伊朗隊內所有球員及教練團成員都已獲得美國簽證，前往美國參賽不會遇到任何問題。

由於簽證問題，伊朗隊早前緊急將球隊的駐地從亞利桑那州（Arizona）遷至墨西哥的提華納。

伊朗隊將於6月15日在洛杉磯迎戰新西蘭隊，進行G組的首場比賽。隨後，他們將於21日在洛杉磯對陣比利時隊，並於26日在西雅圖迎戰埃及隊。

伊朗駐土耳其大使館在網上發文批評美方的舉動：「你們不能僅靠自我吹噓來掩蓋違反國際足協規定和美國作為東道主應盡義務的行為。為什麼你們不提及，拒絕批出簽證給伊朗國家足球隊不可或缺的大部分管理人員、行政人員、技術顧問和其他人員？」

2026年6月6日，土耳其安塔利亞，伊朗隊球員離開酒店，啟程前往墨西哥出席世界盃。（Reuters）

伊朗足協在其網站上發表聲明稱，這項決定「實際上剝奪了伊朗國家隊在公平競爭環境中參賽、免受歧視的機會」。聲明也表示，伊朗足協將透過國際足協就此事尋求解決方案。