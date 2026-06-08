以色列北部遭導彈攻擊　伊朗稱警告性打擊以空軍基地

以色列北部多個地區於6月7日晚拉響防空警報。以色列國防軍表示，以軍正在攔截伊朗向以色列北部發射的導彈。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發聲明說，伊朗當晚對以色列實施彈道導彈打擊，目標是以北拉馬特戴維（Ramat David）空軍基地。聲明說，這次行動旨在回應以色列近期在黎巴嫩南部和首都貝魯特南郊實施軍事行動，並認為拉馬特戴維空軍基地是相關軍事行動的重要設施之一。



2026年6月7日，以色列一枚防空導彈劃過上空。（Reuters）

新華社報道，伊朗當晚向以色列發射導彈，以回應以軍在黎巴嫩擴大軍事行動。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）並在社交媒體上發布圖片，上面載有伊朗和黎巴嫩國旗。

伊朗革命衛隊的聲明表示，伊朗4月8日接受停火安排的前提是所有戰線全面停火，但美以雙方此後並未履行相關承諾。聲明指責，以方繼續在黎巴嫩開展軍事行動，且美以在霍爾木茲海峽、阿曼灣和印度洋針對伊朗船隻，及對沿海目標採取行動，是破壞停火安排。

聲明指出，當晚對以色列的導彈打擊屬於「警告性質」，如果以方相關軍事行動繼續升級，伊方未來回應範圍將進一步擴大，可能覆蓋地區內更多美國和以色列相關目標。

2026年6月7日，以色列空襲黎巴嫩南部奈拜提耶（Nabatieh），遠處可見濃煙滾滾。（Reuters）

伊朗武裝部隊：停止攻擊黎巴嫩 否則採更強烈行動

報道指出，以色列北部城市海法（Haifa）及加利利湖（Galilee）周邊大片地區響起防空警報。民防部門要求當地民眾進入避難場所。以軍表示，空軍正在執行攔截和打擊行動以消除威脅，防空系統也正在攔截。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央司令部司令當晚亦發聲明，警告以色列立即停止對黎巴嫩南部和首都貝魯特南郊的攻擊，否則伊朗將針對以色列及其支持者採取更強烈的行動。