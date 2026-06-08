菲律賓棉蘭老島7.8級地震　最少15死　橋樑斷裂多人墜海｜有片

菲律賓棉蘭老島附近海域6月8日早上發生7.8級強烈地震後，當地災害應對部門指，地震已造成最少15人身亡。



菲律賓官方通訊社報道，聖托斯將軍市（General Santos，又譯三投斯將軍市）有建築物整楝倒塌，警方向法媒稱，證實地震導致至少1死4傷，救援工作仍然進行中。當地國家災害應對部門其後表示，地震尉造成至少15死，其中12名死者來自棉蘭老島索科斯克薩爾根（Soccsksargen）大區，另外3人則來自西達沃省（Davao Occidental）。

當地傳媒亦提到，達沃市（Davao City）一條村莊的橋樑在地震後折斷，至少兩人墜海，由片段可見他們都脫離險境。當局則疏散現場兩個家庭合共9人。

社交平台X其中一段片段顯示，菲律賓一間高中的兩層高校舍在地震中受損，整個二樓樓層變形塌下，大批師生在校園外的空曠地方暫避。

另一片段則顯示當地一間連鎖快餐店建築倒塌的一刻，並產生大片灰塵。

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受到地震影響，菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）向棉蘭老島多個地區發出海嘯警告，呼籲民眾遠離沿岸位置，並前往較高地區避難； 船家應確保在港區及淺水地方的船隻妥善停泊，同時遠離岸邊。

地震導致當地一座建築物外牆受損，瓦礫剝落：