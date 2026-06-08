以伊再爆互襲伊朗啟動新軍事行動　特朗普：兩國正尋求立即停火

以色列與伊朗6月7日（周日）晚再爆互襲。伊朗自4月停火以來首次向以色列發射導彈，稱為報復以方於同日稍早襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），引發以色列進一步襲擊伊朗軍事目標及境內一座生產彈道導彈的石化廠。伊朗革命衛隊8日早上宣布，已啟動代號為「納斯爾（Nasr）」軍事行動打擊以境內多處空軍基地。對於局勢升級，特朗普（Donald Trump）8日在社交平台Truth Social發文，稱兩國正尋求停火。



綜合外媒報道，伊朗革命衛隊周一上午發表聲明，宣布將對以色列的內瓦提姆（Nevatim）與泰勒諾夫（Tel-Nof）空軍基地發動打擊。聲明強調，此次行動是對以色列向伊朗多處雷達設施發射導彈的回應。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）則指責美國，稱其對以色列違反停火協議負有直接責任，表示以色列不會在未與華盛頓協商的情況下採取任何獨立行動。巴蓋伊亦指，以伊夜間交火只會加劇外交進程的混亂程度，並進一步加深德黑蘭對美方的猜疑。

2026年6月8日，約旦河西岸拉馬拉，以色列防空系統攔截從伊朗向以色列發射的導彈。（Reuters）

以色列軍方官員表示，伊朗已向以色列發射近30枚彈道導彈，而以軍已為針對伊朗的各種行動方案做好準備，行動可能持續數日，甚至在必要情況下無限期延續，直至達成目標為止。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）則引述軍方消息稱，德黑蘭已準備好與以色列的長期衝突以及針對美國利益的襲擊。

特朗普在社交平台Truth Social表示，以色列和伊朗正在尋求「立即停火」，並表示關於「和平」的最終談判正在進行中，惟受到「無知和愚蠢」的影響。以色列早前對伊朗石化廠發動襲擊後，特朗普則發文指雙方「必須立即停止『射擊』」。