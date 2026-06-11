伊朗南部多個城市傳爆炸聲　美軍確認新一輪自衛性打擊

撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揚言將「非常猛烈」打擊伊朗後，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦於6月10日表示，美軍中央司令部（CENTCOM）當晚將「十分忙碌」。伊朗媒體於當地11日淩晨報道，伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）等多地傳出爆炸聲，南部法爾斯（Fars）等地啟動防空系統。美國中央司令部隨後證實，已對伊朗展開自衛性打擊。

在美軍展開新一輪打擊後，伊朗學生通訊社（ISNA）報道，伊朗最高聯合軍事指揮部公布，鑒於美國持續的侵略行為，且其開始對霍爾木茲甘省（Hormozgan）南部多個地區發動襲擊。因此自此刻起，霍爾木茲海峽禁止任何類型船隻（包括油輪和商船）通行，任何試圖通行的船只都將遭到打擊。

以媒：以色列暫未參與美方打擊行動

美國中央司令部公布，於美國東部時間10日下午5點15分起，在總司令的指示下，對伊朗境內多個目標發動了新的自衛性打擊，此次行動是對伊朗持續不斷的無端侵略行為的回應。

雖然半島電視台（Al Jazeera）報道，以色列亦對伊朗發動打擊。但據以色列媒體引述消息人士稱，現階段以色列未參與美國對伊朗的打擊行動。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）、伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）等報道，伊朗南部城市阿巴斯港（Bandar Abbas）、錫里克（Sirik）、米納布市（Minab），以及南部基什島（Kish Island）、格什姆島（Qeshm Island）、漢加姆島（Hengam）等地，於11日淩晨相繼傳出爆炸聲，南部法爾斯（Fars）等地啟動防空系統。

IRNA報道，阿巴斯港的機場和空軍基地附近，多次傳出爆炸聲。伊朗電視台稱，伊朗南部布什爾省（Bushehr）阿薩盧耶市（Asaluyeh）攔截了一枚巡航導彈。另外，伊朗邁赫爾通訊社稱，伊朗與美國軍隊在海上發生衝突，但未提供細節。

美防長預告：美軍當晚將「十分忙碌」

美國國防部長赫格塞思10日預告，美軍中央司令部當晚將「十分忙碌」，因美軍當晚將轟炸伊朗境內關鍵設施。他表示，美軍採取的任何行動，都旨在推進美國的軍事利益並增強外交地位，如果需要用炸彈來與伊朗「談判」，那美國就「用炸彈來談」。

美軍的新一輪行動，主要因一架美國陸軍阿帕奇（Apache）直升機日前被擊落而起，特朗普矢言美國必須做出回應。

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