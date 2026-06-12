英國武裝部隊國務大臣請辭　曾批評施紀賢國防預算未與時並進

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正面對黨內的巨大壓力，繼國防大臣賀理安（John Healey）6月11日（周四）請辭後，負責武裝部隊的國務大臣卡恩斯（Al Carns）亦於同日較後時間選擇離任，他在辭職前曾猛烈抨擊施紀賢的國防預算計劃，認為英國現時無法跟上正不斷變化的軍事衝突性質。



據《英國廣播公司》（BBC）報道，負責武裝部隊的國務大臣卡恩斯在國防大臣賀理安辭職數小時後也辭去了政府職務。

他在致首相施紀賢的信中寫道：「能夠為這個國家服務，先是身穿軍服，後是進入政府，是我畢生的榮幸。

卡恩斯在網上分享致施紀賢的離職信：

卡恩斯指出：「我曾說過，本部門面臨的一些問題並非易於解決，政府上下需要就我們所面臨的挑戰的規模達成共識。現在我清楚地認識到，我一直力推的變革不會到來。鑑於目前的形勢，我決定辭去武裝部隊大臣一職。」

卡恩斯在辭職信中寫道：「（軍事）衝突的性質變化之快，遠超我們現時的採購能力。」

他表示，國防投資計劃「並非針對我們所面臨的威脅而制定」，而且「既缺乏足夠的變革性，資金也不足」。

信中還補充說：「我們要求武裝部隊在一個更危險的世界中，按照一個更為平靜的時代制定的預算來作戰。」

據報道，卡恩斯在宣布離任前曾批評施紀賢的國防預算，他認為「我們應該考慮所有可能的財務模式，為國防和國家安全籌集資金，以確保我們的安全」。

2026年5月22日，直布羅陀，圖為時任英國武裝部隊國務大臣卡恩斯（Al Carns）。

英國5月6日舉行地方選舉，執政工黨慘敗之後，卡恩斯是過去一個月內第七位辭職的內閣官員，首相施紀賢面對來自黨內的壓力正有增無減。